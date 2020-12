Nach neun erfolgreichen Jahren muss 2021 das Neujahrsschwimmen in Münster erstmalig pausieren. Die Veranstalter von Wasser + Freizeit Münster sehen keine Möglichkeit, das Event am 1. Januar coronakonform durchzuführen, wie sie am Sonntag mitteilten.

„Das Neujahrsschwimmen lebt von der Geselligkeit. Das gemeinsame Reinspringen in den Kanal, beisammen stehen, Glühwein trinken und plaudern – all das wäre nicht möglich.“, so Ralf Pander , Vorsitzender des Vereins.

Wiederbelebung der „Icebucketchallenge“

Das neue Jahr soll aber gleichwohl mit einer Erfrischung begonnen werden, denn der Verein möchte die „Icebucketchallenge“ wiederbeleben. Die Veranstalter rufen die Neujahrsschwimmer deshalb dazu auf, sich am 1. Januar 2021 um 13 Uhr – dem eigentlichen Startzeitpunkt des Neujahrsschwimmens – einen Eimer kaltes Wasser über den Kopf zu gießen.

„Fotos, oder Videos die dabei entstehen, bitte unbedingt an W+F Münster schicken. Aus diesen wird dann eine Collage erstellt, sodass deutlich wird: Das neue Jahr wurde wieder gemeinsam und erfrischt begrüßt“, heißt es weiter. Ganz im Sinne der „Icebucketchallenge“ soll zudem Geld für einen guten Zweck gespendet werden.

Spende direkt ans Herzensprojekt

„2020 hat uns allen viel abverlangt. Doch wir sollten nicht den Blick für diejenigen verlieren, denen es noch schlechter geht. Wir fänden es schön, wenn jeder Neujahrsschwimmer seine Spende in diesem Jahr nicht in unser Sparschweinchen wirft, sondern seinem Herzensprojekt zukommen lässt.“, so Pander. Wer möchte, kann dem Verein das Spendenziel mitteilen, sodass die Aufmerksamkeit auf das Projekt gelenkt werden kann.

Der Verein freut sich über viele Foto- oder Videoeinsendungen und – getreu dem Motto „gemeinsam statt einsam“ – auf viele Spenden für den guten Zweck. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Vereins oder in der W+F-Münster-App.