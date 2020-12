Was macht Manuela Zwiener beruflich? Einkaufen . . . Klingt nach Traumjob, und so bestätigt sie es auch: „Ich mache meine Arbeit supergerne – seit 39 Jahren.“ In diesem Jahr allerdings hat das Virus auch für Manuela Zwiener eine Schüppe draufgelegt. Denn sie ist „Leiterin Zen­traleinkauf“ am Herz-Jesu-Krankenhaus: „Ich beschaffe alles, was benötigt wird, um den Krankenhausbetrieb aufrechtzuerhalten.“ Und das ist in Coronazeiten nicht immer leicht zu bekommen.