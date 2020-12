Auf Wilsbergs Spuren durch Münster

25 Jahre sind eine lange Zeit, vor allem im schnelllebigen Filmgeschäft. Doch neben vielem anderen zeichnet Beständigkeit Münsters berühmtesten Privatdetektiv aus: So feiert Georg Wilsberg und mit ihm die gleichnamige ZDF-Krimi-Reihe in diesem Jahr 25jähriges (Dienst)Jubiläum. Das begeistert Freunde und Fans des Ermittlers.

Stellvertretend für sie bedankte sich laut einer Mitteilung der Stadt jetzt Münsters Stadtoberhaupt Markus Lewe per Instagram-Video bei Schauspielern, Machern und Team von „Wilsberg“. Als kleines Dankeschön hatte er eine vom Filmservice Münsterland herausgegebene Broschüre dabei: „25 Jahre Wilsberg – Der Jubiläums-Stadtrundgang“ wolle nicht nur „Danke“ sagen für ein Vierteljahrhundert voller Münsterkrimi-Abende sondern es auch den Fans trotz Corona ermöglichen, bei einem Spaziergang durch die Domstadt „Wilsberg“-Feeling zu genießen.

Erinnerungen und Anekdoten rund um „Wilsberg“

Für das Jubiläumsheft hat der Filmservice aus zahlreichen Orten, an denen „Wilsberg“ in Münster schon gedreht wurde, zwölf besonders markante Stationen ausgewählt und sie in Form eines Stadtrundgangs zusammengestellt. Zu jedem Drehort gibt es Fotos von den Dreharbeiten und Infos dazu. Daneben enthalte „Der Jubiläums-Stadtrundgang“ Geschichten, Erinnerungen und Anekdoten rund um „Wilsberg“.

Oberbürgermeister Markus Lewe schickte zum silbernen Jubiläum per Instagram ein Dankeschön an das Wilsberg-Team. Foto: Amt für Kommunikation/Meike Reiners, Stadt Münster

Oberbürgermeister Markus Lewe, Autor Jürgen Kehrer, ZDF-Redakteur Martin Neumann sowie Warner-Bros.-Produzent Anton Moho geben einen Einblick in ihr Vierteljahrhundert mit „Wilsberg“. Und natürlich der Antiquar und Privatdetektiv selbst: Leonard Lansink schreibt über sein inniges Verhältnis zur Domstadt und ihren Menschen.

Wo Fans die Broschüre bekommen können

„25 Jahre Wilsberg – Der Jubiläums-Stadtrundgang“ gibt es kostenlos bei der Münster-Information im Stadthaus 1 (Syndikatplatz), bei den beschriebenen Drehorten und im Netz . Bei Einsendung eines mit 1,55 Euro frankierten DINA5-Umschlag an den Filmservice Münsterland, Amt für Kommunikation, Stadt Münster, Klemensstraße 10, 48143 Münster wird die Broschüre auf Wunsch auch versandt, teilt die Stadt mit.