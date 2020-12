Kaum hatte die Bundeskanzlerin am Sonntagvormittag den harten Lockdown verkündet, da schnappte sich Beatus Bussmann den Telefonhörer. Der Inhaber des Friseursalons „Coiffeur Beatus“ im Geistviertel rief seine Stammkunden an, um ihnen die Chance zu geben, noch vor Lockdown-Beginn am Mittwoch bei ihm vorbeizuschauen.