Montagmorgen in der Primusschule in Berg Fidel: Aus der „Igelklasse“, die von Erst-, Zweit- und Drittklässlern besucht wird, sind nach der Ankündigung, die Präsenzschulpflicht aufzuheben, elf von 22 Kindern noch vor Ort. In den Klassen des vierten bis sechsten Jahrgangs sind nur noch fünf Kinder in der Schule, so der vorläufige „Kassensturz“ von Schulleiter Reinhard Stähling. Er rechnet damit, dass die Zahl der Kinder, die zu Hause lernen, im Laufe der Woche noch steigt: „Viele Eltern müssen ja erst die Betreuung organisieren.“