Impfzentrum ist bereit fürs Impfen

Wir warten! Gerade nicht aufs Christkind, sondern auf den Impfstoff. Münsters Impfzentrum in der Halle Münsterland ist – termingerecht nach den Landesvorgaben zum 15. Dezember – impfbereit. Der Impfstoff fehlt jedoch, und bislang hat die Stadt keine Kenntnis darüber, wann die ersten Impfdosen Münster erreichen. Möglicherweise passend zu Weihnachten.

Stadt und Kassenärztliche Vereinigung stellen am Mittwoch das Impfzentrum vor und erklären, wie die größte Impfaktion in der Geschichte der Stadt ablaufen soll. Zunächst werden besonders gefährdete Münsteraner in den Pflegeheimen und Krankenhäusern geimpft.