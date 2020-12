Zahlreiche Ämter sind über Weihnachten nicht erreichbar

Münster setzt die von Bund und Land vereinbarten Maßnahmen zur Kontaktreduzierung konsequent um und hat bisher die im Bundesvergleich noch maßvollen Inzidenzwerte im Kampf gegen Corona halten können. Das liegt laut einer Pressemitteilung der Stadt auch am solidarischen Mitziehen der Bürgerinnen und Bürger. Nach dem Gebot „Kontakte, wo immer es machbar ist, vermeiden“, fährt die Stadtverwaltung zwischen Weihnachten und Neujahr auch ihren Geschäftsbetrieb soweit möglich herunter und schließt vom 28. bis zum 30. Dezember ihre Ämter und Einrichtungen.

Aber auch schon vor Weihnachten, vom 17. bis 23. Dezember, wie auch zu Beginn des neuen Jahres (4. bis 10. Januar) sollen die Kontakte in der Stadtverwaltung mit den Einwohnern auf das Notwendigste beschränkt bleiben. Dann herrsche in den Stadthäusern eingeschränkter Betrieb. Wer dringend persönlich in die Verwaltung kommen müsse, könne nur nach einer Terminvereinbarung die Ämter besuchen.

Wann immer möglich, sollte per E-Mail, Briefpost oder telefonisch Kontakt mit der Stadtverwaltung aufgenommen werden. Viele Informationen bieten laut der Mitteilung der Stadt schon vorab die Internetseiten der einzelnen städtischen Ämter .

Gesundheitsamt bleibt im Dienst

„Weiterhin im Dienst bleiben diejenigen Mitarbeiter der Stadt, die aktuell in der Pandemie-Krise im Einsatz sind, etwa im Gesundheitsamt und im Ordnungsamt . Hinzu kommen jene Beschäftigte, die für die Aufrechterhaltung der städtischen Daseinsvorsorge unabkömmlich sind. Für viele von ihnen wird es keine echte Feiertagspause geben“, betont Personaldezernent Wolfgang Heuer. „Dafür gilt ihnen ein besonderer Dank!“.

Diese Regeln gelten im harten Corona-Lockdown 1/14 Um die hohen Corona-Fallzahlen in den Griff zu bekommen, fahren Bund und Länder das öffentliche Leben von Mittwoch (16. Dezember) bis zum 10. Januar herunter. Die Beschlüsse von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen im Überblick. Foto: Sebastian Gollnow

KONTAKTE: Private Treffen sind weiterhin auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, in jedem Fall aber auf maximal fünf Personen zu beschränken. Kinder bis 14 Jahre sind hiervon ausgenommen. Foto: Jochen Tack via www.imago-images.de

WEIHNACHTEN: Vom 24. bis 26. Dezember werden mehr Kontakte möglich. Die Länder sollen in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Infektionsgeschehen in dieser Zeit Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zulassen. Hinzu kommen Kinder bis 14 Jahre aus dem engsten Familienkreis, also von Ehegatten, Lebenspartnern und Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, außerdem Verwandten in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweiligen Haushaltsangehörigen - «auch wenn dies mehr als zwei Hausstände oder 5 Personen über 14 Jahren bedeutet». Foto: Alessandro Barone via www.imago-images.de

EINZELHANDEL: Der Einzelhandel wird vom 16. Dezember bis zum 10. Januar geschlossen. Ausnahmen gelten für Geschäfte, die den täglichen Bedarf decken. Dazu zählen: Lebensmittelläden, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte; Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, Tierbedarf, Futtermittelmärkte, Weihnachtsbaumverkauf und Großhandel. Foto: Salvatore Laporta / IPA via www.imago-images.de

SCHULEN: Schulen sollen grundsätzlich geschlossen werden, oder die Präsenzpflicht wird ausgesetzt. Es wird eine Notfallbetreuung sichergestellt und Distanzlernen angeboten. Für Abschlussklassen können gesonderte Regelungen gelten. Foto: Britta Pedersen

KITAS: In Kindertagesstätten wird analog zu Schulen verfahren. Für Eltern werden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub zu nehmen. Foto: Uwe Anspach

ARBEITSPLATZ: Arbeitgeber werden dringend gebeten zu prüfen, ob Unternehmen entweder durch Betriebsferien oder großzügige Homeoffice-Lösungen geschlossen werden können Foto: Patrick Scheiber/Kegler via www.imago-images.de

ALKOHOL: Das Trinken alkoholischer Getränke im öffentlichen Raum wird untersagt. Verstöße werden mit einem Bußgeld belegt. Foto: Christoph Schmidt

SILVESTER: Der Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester wird generell verboten. Am Silvestertag und Neujahrstag gelten bundesweit ein An- und Versammlungsverbot sowie ein Feuerwerksverbot auf vielbesuchten Plätzen, die von den Kommunen festgelegt werden. Foto: Christophe Gateau

FRISEURE: Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden geschlossen. Foto: Owen Humphreys

NOTWENDIGE BEHANDLUNGEN: Medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo- und Logotherapien sowie Podologie/Fußpflege bleiben weiter möglich. Foto: picture alliance/dpa | Roland Weihrauch

GOTTESDIENSTE: Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind nur zulässig, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt werden kann. Es gilt Maskenpflicht auch am Platz, der Gemeindegesang ist untersagt. Wenn volle Besetzung erwartet wird, sollen sich die Besucher anmelden. Foto: Arne Dedert

ALTENPFLEGE: Für Alten- und Pflegeheime sowie mobile Pflegedienste sollen besondere Schutzmaßnahmen getroffen werden. Der Bund unterstützt diese mit medizinischen Schutzmasken und durch die Übernahme der Kosten für Antigen-Schnelltests.Die Länder werden eine verpflichtende Testung mehrmals pro Woche für das Personal in den Alten- und Pflegeeinrichtungen anordnen. In Regionen mit erhöhter Inzidenz soll der Nachweis eines aktuellen negativen Coronatests für die Besucher verbindlich werden. Foto: imago stock&people via www.imago-images.de

Nahezu durchgehend sei etwa die städtische Corona-Hotline besetzt. In dringenden Fällen beraten und informieren die Teams jeweils von 10 bis 14 Uhr an folgenden Tagen: 24. Dezember, 26. Dezember, 28. bis 31. Dezember, 2. Januar unter Tel. 0251/4921077. Auch der Sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes ist im Notfall zwischen 8 und 16 Uhr erreichbar (0251/4925360).

Notdienst an der KFZ-Zulassungsstelle

Für bereits angemeldete Trauungen stehen die Standesbeamtinnen am 29. und 30. Dezember im Lotharinger Kloster bereit. Das Amt für Bürger- und Ratsservice beurkundet Sterbefälle am 28. und 30. Dezember von 9 bis 13 Uhr. Einen Notdienst bietet das Ordnungsamt mit der KFZ-Zulassungsstelle an (nur nach Temin). Wer Fristen zum Jahresende nicht versäumen darf: Der Nachtbriefkasten vor dem Stadthaus 1 wird täglich geleert.

Regulär unterwegs sind die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM): Die Abfallabfuhr erfolgt wie im Abfuhrkalender ausgewiesen. Der Kalender ist online einsehbar (Rubrik Abfuhrtermine und Entsorgungsstandorte).

Stadtbücherei bis 10. Januar geschlossen

Der harte Lockdown umfasse auch Bildungsangebote. Bis zum 10. Januar geschlossen werden das Stadtarchiv und die Stadtbücherei mit ihren Stadtteilbüchereien. Ebenfalls im Depot bleibe der Bücherbus. Ohnehin bis zum 10. Januar galt zuvor schon der Lockdown für Museen, Theater und Freizeiteinrichtungen. Unverändert steht daher im Stadtmuseum, der Villa ten Hompel und der Kunsthalle Münster der Publikumsbetrieb still.

Die Westfälische Schule für Musik unterrichtet ab sofort bis zum 22. Dezember ausschließlich digital. So ist es auch für den 8. und 9. Januar vorgesehen. Die Verwaltung der Musikschule ist am 21. und 22. Dezember sowie ab dem 4. Januar von 10 bis 12 Uhr erreichbar. Auch die Volkshochschule bleibt ab sofort bis zum 10. Januar 2021 für Präsenzveranstaltungen geschlossen.

Seit Ende Oktober ruht der öffentliche Betrieb in allen Hallenbädern. Für den Schwimmunterricht der Schulen sind sie noch bis zum 18. Dezember geöffnet - dem letzten Unterrichtstag vor den vorgezogenen Weihnachtsferien.