Alles hängt an der Impfstoff-Menge

Wann kommt der Impfstoff? Und vor allem, wie viele Impfdosen kommen wie schnell nach Münster? Stadt und Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KV) haben darauf bislang keine Antwort erhalten. Sie bereiten sich darauf vor, dass der Impfstoff ab kommender Woche zur Verfügung steht. „Von der gelieferte Menge hängt es ab, wie viele Menschen in Münster wie schnell geimpft werden können“, sagt Feuerwehrchef Gottfried Wingler-Scholz.

Das in nur 21 Tagen fertiggestellte Impfzentrum in der Halle Münsterland, wo mit ausreichendem Impfstoff bis zu 2400 Impfungen am Tag möglich wären, ist jedenfalls betriebsbereit. „Wir stehen bereit. Der Impfstoff kann kommen“, vermeldet Oberbürgermeister Markus Lewe den logistischen Aufbauerfolg der Feuerwehr.

Das Impfzentrum in der Halle Münsterland ist einsatzbereit 1/24 Das Impfzentrum in der Messehalle Nord des MCC Halle Münsterland ist einsatzbereit. Ein Rundgang mit Jörg Rosenkranz von der Berufsfeuerwehr Münster. Der Eingang zum Impfzenrtrum.

Blick in eine Impfkabine.

Empfangsbereich

Aussenansicht

„Wir müssen uns noch etwas gedulden“

Noch ist die Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde nicht erteilt. „Und wenn sie da ist, werden wir keine Impfstofflieferung für die ganze Stadt bekommen. Wir müssen uns noch etwas gedulden“, stellt der OB klar. Heißt: Sobald der erste Impfstoff in Münster ist, werden zunächst besonders gesundheitlich gefährdete Menschen in Pflegeheimen und Krankenhäusern aufgesucht. Corona-Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer hält einen Start an den Weihnachtstagen nicht für ausgeschlossen, sollte der Impfstoff dann geliefert werden. Wann welche weiteren Bevölkerungsgruppen geimpft werden, gilt es noch im Detail zu klären. „Wir warten auf bundesweit einheitliche Regelungen“, sagt Dr. Hendrik Oen , Leiter der KV-Bezirksstelle.

Das Impfzentrum Die Resonanz ist groß: 10 000 Ärzte und medizinische Fachkräfte haben sich bei der Kassenärztlichen Vereinigung gemeldet und ihre Mitarbeit im Impfzentrum in der Halle Münsterland angeboten. „Wir brauchen jede helfende Hand“, hofft Dr. Hendrik Oen auf weitere Anmeldungen. Im Moment wird mit einem Arzt und zwei Fachkräften pro Impfstraße gerechnet. In der Messehalle Nord wird es zunächst fünf Impfstraßen geben. Wird mehr Impfstoff geliefert, kann das Impfzentrum auf neun Impfstraßen ausgebaut werden. Geimpft wird in zwei Schichten an sieben Tagen die Woche. Das Impfzentrum erinnert an einen Flughafen-Terminal. Absperrbänder sorgen für eine Trennung der Laufwege und Wartebereiche. Die Schalter zum „Check-in“ und „Check-out“ sind mit Spuckschutzwänden ausgerüstet. Ein medizinischer Bereich für den Impfvorgang und ein Bereich zur Nachbetreuung sind eingerichtet. ...

Erst Senioren, dann Pflegepersonal

Klar ist, dass nach den Senioren zunächst priorisierte Münsteraner wie Pflegepersonal und Mitglieder von Hilfsorganisationen geimpft werden. Und dann? „Im Moment sehe ich nicht die Menge an Impfstoff, dass wir diese Frage beantworten können“, sagt Oen. Er rechnet für Februar mit ausreichenden Beständen in Münster. „Wir müssen um Geduld bitten“, so Oen. Aktuell muss sich also niemand irgendwo melden. Gleichwohl haben die ersten größeren Firmen der Stadt das Signal gegeben, dass sie über ihren Betriebsarzt Impfungen durchführen könnten. „Das wird möglich sein, wenn genügend Impfstoff vorhanden ist“, sagt Heuer.

Kommentar: Münster hat geliefert Die Geschäfte sind erneut geschlossen. Cafés und Restaurants, Theater und Museen schon länger. Münster fällt immer tiefer in den Corona-Winterschlaf. Was so sein muss, denn die Pandemie-Zahlen zeigen: Wir alle müssen unsere Kontakte dringend reduzieren. 55 Münsteraner werden aktuell in Krankenhäusern behandelt, das ist der höchste Wert dieser zweiten Corona-Welle. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im landesweiten Vergleich zwar noch auffallend gut, aber auch Münster hat mit knapp 100 einen doppelt so hohen Signalwert. Hoffnung gibt das in nur drei Wochen aufgebaute Impfzentrum in der Halle Münsterland. Münster hat geliefert – es fehlt der Impfstoff. Vor allem fehlen Informationen darüber, wie viele Impfdosen über den Winter in die Stadt kommen. Die Menge wird die Antwort darauf geben, wie viele Münsteraner wann geimpft werden können. Wir müssen also weiterhin geduldig und vorsichtig bleiben, Maske tragen und Abstand halten. ...

Sobald Details geklärt sind, will die KV über das weitere Prozedere informieren. Sie arbeitet an einem Terminmanagementsystem für das Impfzentrum. „Jeder wird sich anmelden müssen“, sagt Oen. Geplant ist, dass eine Terminvergabe telefonisch, per App und über eine Website möglich sein wird.

Heuer ruft Münsteraner auf, sich impfen zu lassen

Heuer ermuntert die Münsteraner, sich impfen zu lassen, wenn es denn so weit ist. „Je mehr Bürger mitmachen, um so schneller werden wir die Pandemie besiegen“, sagt er.