Bis zu 2400 Impfungen wären pro Tag möglich

Das Impfzentrum steht: Rund drei Wochen nach der Einberufung einer Koordinierungsgruppe und zwei Wochen nach der ersten Bauvorbesprechung im Planungsstab vermeldete die organisatorisch verantwortliche Feuerwehr am Dienstagabend die Betriebsfähigkeit der städtischen „Impf-Zentrale“. Das hat die Stadt am Mittwoch bekanntgegeben. In der Messehalle Nord des MCC Halle Münsterland können Bürgerinnen und Bürger ab sofort geimpft werden – zumindest theoretisch. Denn noch steht die Zulassung eines ersten Impfstoffes aus.

Eine Planungsgruppe der Berufsfeuerwehr war in den vergangenen Wochen nicht nur mit dem Aufbau des Impfzentrums beauftragt, sondern auch mit der Koordinierung einer knapp dreistelligen Zahl an beteiligten Kräften aus verschiedenen Ämtern der Stadt. Am kommenden Wochenende werde es nach Angaben der Stadt einen weiteren nichtöffentlichen Testdurchlauf mit Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr geben.

Schon die bisherigen Besichtigungen und Schnelldurchläufe hätten viele gute Erkenntnisse gebracht und für leichte Korrekturen in Detailfragen wie beispielsweise zur Positionierung von Hinweisschildern oder auch dem flexiblen Personenleitsystem gesorgt.

Das Impfzentrum in der Halle Münsterland ist einsatzbereit 1/24 Das Impfzentrum in der Messehalle Nord des MCC Halle Münsterland ist einsatzbereit. Ein Rundgang mit Jörg Rosenkranz von der Berufsfeuerwehr Münster. Der Eingang zum Impfzenrtrum. Foto: Oliver Werner

„Schritt in Richtung einer neuer Normalität"

„Die Fertigstellung des Impfzentrums ist der nächste Schritt in Richtung einer neuen Normalität“, heißt es in der Mitteilung. Gerade jetzt, da der Inzidenzwert auch in Münster nach einem kurzen Zwischentief wieder gestiegen ist. Das sei zwar nach wie vor einer der tiefsten Werte aller Großstädte in Deutschland, aber dennoch beunruhigend. Denn auch die Zahl der Covid-19-Patienten in den münsterschen Krankenhäusern wächst laut Stadt beständig; die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat sich allein in den vergangenen beiden Monaten knapp verdreifacht.

Blick in das Impfzentrum in der Halle Münsterland

Die Möglichkeit zur sofortigen Inbetriebnahme des Impfzentrums – sobald ein Impfstoff verfügbar gemacht werden kann – sei daher ein hoffnungsstiftendes Signal an die Bevölkerung.

Impfzentrum ähnelt einem Flughafen-Terminal

Hergerichtet ist das Impfzentrums zumindest in Teilen ähnlich eines Flughafen-Terminals. Absperrbänder sorgen für eine sichere Trennung der Laufwege und Wartebereiche, Hinweisschilder und Lotsen für eine entsprechende Orientierung. Die Schalter zum Check-In und Check-Out sind mit Spuckschutzwänden ausgerüstet, die Impfbereiche klar gegliedert, eine Impfstraße ist Menschen mit Handicap vorbehalten. Pflanzen lockern das Gesamtbild auf, Bewegtbilder auf Monitoren und LED-Wänden sorgen im Wartebereich und der Nachbeobachtung für Ablenkung.

Neben den „aktiven Bereichen“ des Impfzentrums gibt es laut der Mitteilung der Stadt einen weiteren Teil, der Organisation und Verwaltung – insbesondere der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen Lippe (KVWL), die hier für den medizinischen Bereich verantwortlich zeichnet – vorbehalten ist. Von hier aus werden unter anderem die mobilen Teams koordiniert, die voraussichtlich noch vor Inbetriebnahme der Impfstraßen zum Einsatz in (teil-)stationären Pflege- und Senioreneinrichtungen kommen werden.

Bis zu 2400 Impfungen täglich

Das Impfzentrum selbst könne dann im Vollbetrieb an sieben Tagen pro Woche im Zwei-Schicht-System gefahren werden und parallel zu den mobilen Impfungen arbeiten. Bis zu 2400 Bürgerinnen und Bürger können dann täglich geimpft werden – die entsprechende Verfügbarkeit eines Impfstoffes vorausgesetzt.