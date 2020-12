Die Polizei in Münster sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem Mann, der Geld unterschlagen haben soll. Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, habe ein Münsteraner am 6. Mai 2020 seine Geldbörse in der Innenstadt verloren. Noch am selben Tag zwischen 18 und 18.05 Uhr habe ein unbekannter Mann mit der EC-Karte des Münsteraners an einem Geldautomaten der Sparkasse Münsterland Ost an der Windthorststraße 2000 Euro Bargeld ab.

Die Polizei konnte den Unbekannten bis heute nicht identifizieren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.

Der Unbekannte ist etwa 25 bis 35 Jahre alt und von kräftiger Statur. Zur Tatzeit war er mit einem rot-karierten Hemd und einer dunklen Jacke bekleidet. Sein Gesicht war mit einer Sonnenbrille und einer gelben Mund-Nasen-Maske bedeckt. Auf dem Kopf trug er ein rot-kariertes Cappy. Auf dem rechten Handrücken hat der Mann ein Tattoo (Schmetterling, Stern oder gezacktes Blatt). Hinweise nimmt die Polizei unter 0251/2750 entgegen.

Die Polizei sucht nach diesem Mann. Foto: Polizei Münster

Weitere Fotos des gesuchten Mannes gibt es auf der Homepage der Polizei.