Ein Lied gibt in der Krise Kraft: Der Song „Jerusalema“ des südafrikanischen Musikers Kgaogelo Moagi („Master KG“) zusammen mit der Sängerin Nomcebo Zikode wurde während der Corona-Pandemie zum Hit. Millionen Menschen haben Tanzvideos aufgenommen. In Krankenhäusern ist daraus eine kleine Challenge entstanden, an der immer mehr Kliniken teilnehmen - jetzt auch das Universitätsklinikum Münster (UKM).

Die Idee, sich an der Challenge zu beteiligen, kam laut UKM-Sprecherin Anja Wengenroth von Mitarbeitern in der Pflege. Einem Aufruf um Intranet folgten mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie alle sind nun in dem knapp dreieinhalb minütigen Video zu sehen. Ob Pflegekräfte, Ärzte oder Verwaltungsmitarbeiter - Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen haben für das Video gemeinsam getanzt.

Getanzt wurde in Münster und Steinfurt

Und das nicht nur in Münster. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marienhospitals in Steinfurt, das zum UKM gehört, haben sich beteiligt. Produziert wurde das Video vom Team der Unternehmenskommunikation. Gedreht wurde allerdings nicht mit allen gemeinsam: In jedem Bereich wurde ein einzelnes Video aufgenommen. Entstanden ist ein bunter Zusammenschnitt aus tanzenden UKM-Mitarbeitern.

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Raphaelsklinik und des Clemenshospitals haben bereits an der „Jerusalema“-Challenge teilgenommen.