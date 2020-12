Der münsterische Musiker Jo Maximilian veröffentlicht heute seine Single „Ich bin bereit“. Das neue Stück, über dessen Videodreh wir berichteten , wird auch auf der Videoplattform Youtube zu sehen und hören sein. Die Veröffentlichung werde von seinen Fans bereits sehnlichst erwartet, so der Künstler, der ebenfalls einen Wunsch hat: „Wir wollen versuchen, den Song im Radio unterzubringen.“

Es wäre nicht das erste Mal, schon früher schaffte es der Maximilian-Song „Weil wir leben“ ins WDR-Programm. Der neue Song handelt davon, „auch mal auf sein Bauchgefühl und nicht immer nur auf den Verstand zu hören, und den Mut zu haben, nicht immer das zu tun, was vernünftig ist, sondern das, was sich richtig und gut anfühlt“, hatte der Mittdreißiger während der Dreharbeiten gesagt. Gedreht wurde ein Roadtrip von Münster bis an die Nordsee.