Die Kita an der Hermannschule ist dicht. Seit Freitag vergangener Woche können die 50 Kinder in der Kita an der Scheibenstraße im Südviertel nicht mehr betreut werden, weil sieben Mitarbeiter sowie zwei Kinder mit dem Coronavirus infiziert sind, wie das Gesundheitsamt der Stadt bestätigt. Mittlerweile wurden alle Kinder in Quarantäne geschickt. Doch einige Eltern, deren Namen der Redaktion bekannt sind, werfen der Kita-Leitung grobes Missmanagement vor.

„Wir werden im Dunkeln gelassen“, sagt ein Vater im Gespräch mit unserer Zeitung. Kita-Leiterin Birgit Gövert habe bereits am Dienstag vergangener Woche gewusst, dass Mitarbeiter infiziert waren. Und trotzdem ein Adventssingen aller Kinder am Tag darauf zugelassen.