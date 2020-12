Mit Erde und Wasser, Schaufeln, Baggern und Rüttelplatten haben viele engagierte Albachtener im Sommer dabei mitgeholfen, in ihrem Stadtteil eine hügelige Cross-Strecke für BMX-Radfahrer anzulegen. Der Haken an der Sache: Die Aktion, an der sich auch viele Jugendliche beteiligt hatten, war nicht mit der Stadt Münster abgestimmt. Der so genannte Pumptrack ist ohne Genehmigung entstanden und außerdem nicht komplett verkehrssicher, teilt die Stadt mit.

Für alle jetzt enttäuschten Crossrad-Fahrer zeichnet sich aber eine Lösung ab. Die Stadt Münster hat einen alternativen Standort gefunden, an dem es laut Sportamt sogar mehr Gestaltungsmöglichkeiten gibt als an der jetzigen Stelle. Die Anlage kann östlich der Osthofstraße in der Nähe der Druckerei Witte entstehen. Alle beteiligten Ämter der Stadtverwaltung – neben dem Sportamt auch das Amt Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit sowie das Amt für Immobilienmanagement - sind damit einverstanden, dass der Standort jetzt beplant wird, heißt es weiter.

Anlage abgesperrt

Ein bisschen Wartezeit müssen die Sportler noch in Kauf nehmen: Die in Eigenregie erstellte Anlage ist nämlich schon abgesperrt, die Arbeiten an der neuen Dirtbike-Strecke sollen aber bereits im Frühjahr 2021 starten. Bis dahin muss noch viel passieren, die einzelnen Schritte wurden in einem Gespräch mit allen Beteiligten abgestimmt. Zunächst wird der Sportverein Concordia Albachten gemeinsam mit einem Konzeptbüro für Skate- und Rollsportanlagen Pläne erstellen und eine Genehmigung einholen. Dann sollen die Jugendlichen dabei mithelfen, die gesperrte Strecke wieder abzutragen – soweit die Pandemie es zulässt. Allerdings ist auch geplant, dass sie das kommende Projekt intensiv begleiten.

Dafür, dass auch der neue Pumptrack den Ansprüchen der Radsportler genügt, sorgt Alex Reinke. Er ist ehemaliger BMX-Weltmeister und Leiter der Rollsport-Abteilung bei Concordia Albachten. Reinke war schon federführend an der ersten Aktion beteiligt – und wird es auch sein, wenn die Dirtbike-Strecke im zweiten Anlauf und am neuen Standort offiziell genehmigt ist, teilt die Stadt mit. Langfristig wird es sogar einen dritten Anlauf geben: Die endgültige Pumptrack-Anlage entsteht in den nächsten Jahren als Teil der Sport- und Grünanlagen des kommenden Baugebietes Albachten Ost.