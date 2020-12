Über 2000 Veranstaltungen organisierte Karl Ludwig in den vergangenen 33 Jahren: Jetzt verabschiedet das Messe und Congress Centrum Halle Münsterland seinen langjährigen Projektleiter in den Ruhestand.

Als gelernter Koch und Hotelbetriebswirt kam Karl Ludwig Anfang 1988 zum Messe und Congress Centrum Halle Münsterland. Eigentlich hatte er sich für eine Stelle in der Gastronomie beworben. „Aber der damalige Personalchef hatte mich wohl schon für eine andere Aufgabe ausgeguckt,“ erzählt Ludwig. Als Quereinsteiger fing er damals in der Veranstaltungsabteilung an – und blieb dort bis zu seinem letzten Arbeitstag.

Ludwig blickt auf große Publikumsveranstaltungen wie die Skateboard Weltmeisterschaft 1989, Apassionata (heute Cavalluna) seit 2004, die britische Militärmusikschau bis 2007 oder zuletzt die Dino World 2019 zurück. Auch Fernsehsendungen von Melodie für Millionen bis Wetten, dass…? sowie unzählige große Konzerte von AnnenMayKantereit bis zum Vainstream Rockfest begleitete Ludwig.

Karl Ludwig (Mitte) mit Claudia Schiffer und David Copperfield bei der Premiere der Copperfield Tournee 1995 in Berlin. Foto: MCC Halle Münsterland GmbH

Ein besonderes Highlight: die Shows mit dem US-amerikanischen Zauberkünstler David Copperfield im Jahr 1995, die das Messe und Congress Centrum 1995 als eines der ersten Veranstaltungszentren nach Deutschland holte. Auch Udo Jürgens war oft am Albersloher Weg zu Gast.