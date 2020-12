Das Stadion-Thema in Münster köchelt weiter. Anfang Februar geht es im Rat in die Vollen, der Verein hat sich längst positioniert. Nun haben auch einige Fans sich zu Wort gemeldet, sie haben sich in der „Arbeitsgemeinschaft Preußenstadion“ organisiert. „Es ist als eine Diskussions-Grundlage gedacht, damit die Fraktionen, Stadtverwaltung und auch der Verein die Wünsche der Fans kennen“, sagt Burkhard Brüx, der sich im Präsidium des SC Preußen besonders bei Fanbelangen einbringt. Die Machbarkeitsstudie zum neuen Stadion stößt dabei offenbar auf viel Zustimmung in den Fankreisen. Denn, so Brüx: „Die Fans wollen keine neue Front aufmachen, sondern ihren Teil zu einem gelungenen Stadionprojekt beitragen.“

Lieber teurere Tickets als Werbung vor der Fankurve