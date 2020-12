Münster kämpft gegen das Corona-Virus. Aber wie sieht es eigentlich in den zehn Partnerstädten aus? In Enschede beispielsweise hat Bürgermeister Onno van Veldhuizen eine schwere Covid-Erkrankung überstanden – nicht als einziges Oberhaupt der münsterischen Partnerstädte.

In Enschede, wo nun, wie in den gesamten Niederlanden ein harter Lockdown verhängt wurde, hat Bürgermeister Onno van Veldhuizen, der häufig in Münster zu Besuch ist, und mit Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe schon mehrmals für einige Tage die Ämter getauscht hat, im Herbst eine schwere Corona-Infektion überstanden.

Der Bürgermeister erhole sich seit Anfang November zu Hause von seiner Covid-Erkrankung, nachdem er über eineinhalb Wochen im Krankenhaus behandelt wurde, berichtet Enschedes Pressesprecher Ton Kamp. In einem Brief an seine Mitbürger schrieb van Veldhuizen, dass er über die Auswirkungen der Covid-19-Infektion auf seine Gesundheit „schockiert“ sei.