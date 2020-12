230 Holzsterne für die Lamberti-Tanne

Weihnachtsmarkt-Buden gibt in diesem Jahr keine unter der großen Weihnachtstanne an der Lambertikirche. Doch seit Montagmorgen ist der Baum mit 230 von Kindern gestalteten Holzsternen geschmückt. Auf einigen stehen Wünsche für das anstehende Weihnachtsfest, die Kinder hoffen auf Frieden, Gesundheit, Freude, ein Ende der Corona-Pandemie. Christliche Symbole – wie der Stern von Bethlehem – sind auf Einzelnen zu sehen. Andere Holzsterne sind einfach nur bunt und farbenfroh gestaltet.

„Wir wollten irgendetwas schönes für die Kinder machen“, sagt Hans-Bernd Köppen , Pfarrer in der St. Lambertigemeinde. Pastoralreferentin Ursel Schwanekamp ergänzt: „Es fällt im Moment so viel für Kinder aus, da wollten wir etwas Abwechslung schaffen“.

Schauen wo der eigene Stern hängt

400 Blanko-Sterne wurden in den Kindergärten und Grundschulen der Gemeinde verteilt. Sie sollten möglichst kreativ gestaltet und dann in der Kirche abgegeben werden, erläutert Schwanekamp. „Durch den Lockdown und die Schulschließungen sind viele wahrscheinlich im Rucksack geblieben“, mutmaßt sie mit Blick auf fehlende Sterne.

Weihnachtsbaum vor der Lambertikirche aufgebaut 1/8 Am Donnerstag wurde die große Weihnachtstanne vor der Lambertikirche aufgebaut. Foto: Matthias Ahlke

Die Tanne kommt in diesem Jahr aus Münster – genauer gesagt aus Gremmendorf. Foto: Matthias Ahlke

Der rund 40 Jahre alte Baum ist etwa 20 Meter hoch, 8 Meter breit und schätzungsweise 3,5 Tonnen schwer. Foto: Matthias Ahlke

Obwohl die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden, soll die Tanne dennoch für weihnachtliche Atmosphäre sorgen. Foto: Matthias Ahlke

Mit einem großen Kran sowie Unterstützung von Mitarbeitern der Feuerwehr und des Grünflächenamtes wurde der Baum aufgestellt. Foto: Matthias Ahlke

Ab kommenden Montag (23. November) leuchtet die Weihnachtstanne bis zum 7. Januar täglich von 6 bis 23 Uhr. Foto: Matthias Ahlke

Am Freitag (20. November) wird der Baum nun noch geschmückt – mit einer 300 Meter langen Lichterkette. Foto: Matthias Ahlke

Einige Schaulustige versammelten sich mit genügend Abstand, um den Aufbau der Tanne zu verfolgen. Foto: Matthias Ahlke

Nun, so der Plan der Gemeindeverantwortlichen, könnten die Kinder einzeln kommen und nachschauen, wo ihr Stern in der Tanne hängt. „Die Aktion ist also zweigeteilt“, sagt die Pastoralreferentin.

Per Hubwagen nach ganz oben

Unterstützung hat die Gemeinde von Münster Marketing und den Stadtwerken bekommen. Deren Mitarbeiter brachten den etwa handgroßen Holzschmuck mit Hilfe eines Hubwagens bis in die Spitzen der Tanne. Dabei waren die selben Mitarbeiter im Einsatz, die zuvor bereits die Weihnachtsbeleuchtung in den Bäumen im Stadtgebiet aufgehängt hatten.

Die Sterne der Kinder waren allerdings nicht die ersten in der Lamberti-Tanne: In den unteren Ästen, die sonst wegen des Weihnachtsmarktes weggeschnitten werden, hingen bereits große weiße Papiersterne. Diese wurden weiter nach oben gebracht, „nicht, dass die die noch jemand anzündet“, sagt Köppen.

Weihnachten in der Kirche? Video in Kooperation mit dem WDR: