Vor gut einem Monat erreichten sie in den Sozialen Medien eine überregionale Berühmtheit: Fünf Kater aus einem Wurf im Tierheim an der Kötterstraße in Handorf bekamen die Namen der Bandmitglieder von „Take That“.

Jetzt gibt es von den Tierfreunden Münster eine betrübliche Nachricht. Einer der jetzt fünf Monate alten Tiere, Katerchen „Jason“, ist schwer krank und hat vermutlich nur noch ein Jahr zu leben.