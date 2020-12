Weihnachtsklassiker aus aller Welt, für Jung und Alt, von besinnlich bis rockig – das Online-Rudelsingen bietet an Heiligabend sowie an den beiden Weihnachtstagen für alle Singbegeisterten ein kostenfreies Programm zum Mitsingen an. 50 Weihnachtshits werden in diesen rund drei Stunden gesungen und musikalisch begleitet von DavidRauterbergund abwechselnd von PhilipRitterund MatthiasSchneideram Klavier, der Orgel und am Cembalo. Auch wenn in diesem Jahr vielerorts das gemeinsame Singen in den Gottesdiensten oder im Kindergarten aufgrund der aktuellen Entwicklungen zum Infektionsschutz ausfallen muss, wollen viele Familien im kleinen Kreis nicht auf diese Einstimmung zum bevorstehenden Fest verzichten. Die passenden Liedtexte und die musikalische Begleitung liefern die Rudelsingen-Teams in diesem Jahr daher via ­Stream direkt ins Wohnzimmer. Viele kirchliche und weltliche Weihnachtslieder aus aller Welt werden das Fest in diesem Jahr bereichern, quer durch die Jahrhunderte und Kontinente nimmt diese musikalische Reise alle mit, heißt es in der Presseankündigung. Die Live-Streams am 24., 25. und am 26. Dezember sind ab 14 Uhr unter www.rudelsingen.de frei zugänglich.