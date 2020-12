An den Feiertagen ändern sich die Öffnungszeiten für den Wochenmarkt: Der Markt auf dem Domplatz ist am Mittwoch, 23. Dezember, wie gewohnt geöffnet. Zusätzlich sind die Marktbeschicker auch am 24. Dezember von 7 bis 13 Uhr vor Ort. Auch rund um Silvester öffnet der Markt am Mittwoch, 30. Dezember, am 31. Dezember ist Markt von 7 bis 13 Uhr, teilt die Stadt mit.

Der "kleine" Markt an der Geiststraße findet demnach am 24. und 31. Dezember nicht statt. Er öffnet wieder am Samstag, 2. Januar. Mittwochs vor den Feiertagen (23. und 30. Dezember) öffnet er wie gewohnt.

Die Stadt Münster bittet die Kunden der Wochenmärkte, die Verweildauer auf den Marktplätzen auf das absolut Notwendige zu begrenzen und die Marktplätze nach dem Einkauf umgehend wieder zu verlassen.