Es war ein meteorologisches Extrem-Ereignis: Vor zehn Jahren versank Münster, wie das gesamte Land, zu Weihnachten im Schnee. Und die Stadt hatte Glück im Unglück, als unter den Schneemassen das Dach der Sporthalle des Vereins Münster 08 einstürzte.

Als es am 19. Dezember 2010 anfängt zu schneien, ist die Vorfreude auf eine endlich wieder „Weiße Weihnacht“ in Münster groß. Doch aus dem Segen wird schnell ein Fluch: An Heiligabend um 12 Uhr stürzt unter dem Druck der inzwischen enormen Schneemassen das Dach der 08-Sporthalle im Mauritzviertel ein, die Altstadt versinkt im Schnee, und über die Feiertage nehmen mehr als 1000 Helfer unter Leitung eines eilig gebildeten Krisenstabes den Kampf gegen die Flockenpracht auf.