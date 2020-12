Bahnübergang am Sternbusch

Münster -

Von Karin Völker

Ungewöhnlicher Job: Bahn-Mitarbeiter überwachen seit Monaten den Schrankenbetrieb am Bahnübergang am Sternbusch in der Nähe des Clemenshospitals. Eine Modernisierungsmaßnahme, teilt die Bahn mit.