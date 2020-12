In Zeiten von Corona sind Prostituierte vom Verbot der Sexarbeit existenziell bedroht. Seit 2013 kümmern sich Ehrenamtliche aus dem Projekt „Marischa“ um Frauen, die auf dem Straßenstrich arbeiten und unterstützen sie in ihrem Alltag. Seit 2016 unterfüttert das Gesundheitsamt die Arbeit der heute zwölf Ehrenamtlichen und weiteren sechs Helfern im Hintergrund mit einer halben Stelle. Begleitungen und wöchentliches Streetwork auf der Siemensstraße werden so erst möglich, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Hilfe für Frauen in Not

Ein Hilfsangebot, das in Zeiten der Pandemie notwendiger denn je ist. Zudem gibt es seit Anfang Oktober 2020 den „Treffpunkt Marischa“, ein Angebot, sich auch in Corona-Zeiten möglichst niederschwellig beraten zu lassen. Frauen in Not bekommen dort Lebensmittel, Gutscheine für Supermärkte oder Hygieneartikel, Hilfe bei Recherchen und beim Kontakt mit Behörden.

Kontakt auch im Corona-Lockdown nicht abgebrochen

Ungeachtet der erschwerten Umstände will das Projekt „Marischa“ den Kontakt insbesondere am Beratungsort Siemensstraße nicht abbrechen lassen. Der Bedarf, sich anvertrauen zu können, sei groß. Gerade deshalb suchen die Streetworkerinnen und Streetworker die Frauen weiterhin auf und laden sie zum Gespräch ins Gesundheitsamt ein, um Alternativen und Hilfe anzubieten. Dazu gehört die Aufklärung über neue Regeln und gesundheitliche Gefahren, die Unterstützung bei Anträgen auf Grundsicherung und die Möglichkeit, sich kostenlos und anonym auf HIV und sexuell übertragbare Infektionen testen und gesundheitlich untersuchen zu lassen, heißt es weiter.

Das überwiegend spendenfinanzierte Projekt „Marischa“ ist auf weitere Unterstützung angewiesen.