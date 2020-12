Im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat es weitere Todesfälle in Münster gegeben – zwei jeweils 91 Jahre alte Frauen sind in münsterischen Krankenhäusern gestorben, teilt die Stadt mit. Damit erhöhe sich die Zahl der seit Ende März an oder mit Covid gestorbenen Münsteranerinnen und Münsteraner auf 44. Außerdem registrierten die Behörden 87 Neuinfektionen. Aktuell sind 632 Münsteraner und Münsteranerinnen infiziert.

Die weiteren Kennziffern:

Gesamtzahl aller labordiagnostisch bestätigten Fälle: 3936

Gesamtzahl aller genesenen Patienten: 3260

An/mit Corona gestorbene Personen: 44

7-Tage-Inzidenz (laut LZG): 113,9

Covid-Patienten im Krankenhaus: 85, davon auf Intensivstation: 20, davon beatmet: 11

Die Stadt teilt außerdem mit, dass es in einer Alteneinrichtung im Erphoviertel zu einem erhöhten Ausbruchsgeschehen unter den Bewohnerinnen und Bewohnern wie auch den Mitarbeitenden gekommen ist. Die positiv getesteten Personen wurden demnach isoliert, Kontaktpersonen vorsorglich in Quarantäne geschickt. Die Heimleitung stehe im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt und der WTG-Behörde, weitere Maßnahmen wurden und werden umgesetzt.

Vor diesem Hintergrund bittet die Stadt Münster noch einmal alle Angehörigen, die in den kommenden Weihnachtstagen einen Besuch der Pflegeeinrichtungen planen, diesen Schritt genau abzuwägen.