Kaffeeklatsch mit Frau Marbach

Seit einigen Wochen zelebriert Gaby Marbach ein Ritual. Pünktlich um 14 Uhr nimmt sie auf ihrem Sessel, der dem Fenster mit Blick auf die Promenade zugewandt ist, Platz. Sie schaut auf die Bäume, die so großzügig Münsters attraktivste Spazierstrecke säumen – und wartet. Wartet auf Anrufe von Menschen, mit denen sie nie zuvor gesprochen hat. Einsame Menschen, ratlose oder solche, die einfach einmal mit einer Frau sprechen wollen, die anderen freundlich zugewandt ist. Denn das muss sie sein, sonst hätte sie nicht kürzlich öffentlich das Angebot gemacht, jedem zur Verfügung zu stehen, der reden möchte. Jeden Tag von 14 bis 17 Uhr. Auch Heiligabend, wenn der Wunsch besteht.

Gaby Marbach, Rentnerin und ehrenamtlich erfahren in der Betreuung von Palliativpatienten, ist ein typisches Beispiel für Hilfe in Zeiten von Corona. Sie las in der Zeitung einen Artikel über einen älteren Mann, der erzählte, dass er manchmal kaum erträglich einsam sei. Alles, was sein Leben bislang lebenswert gemacht habe, sei weggebrochen. Einsamkeit in Dauerschleife. Jedes Wort dieses Mannes hat Gaby Marbach berührt. Seitdem spricht sie mit fremden Menschen und hat ihrem Angebot einen liebenswürdigen Titel gegeben: Kaffeeklatsch. In Corona-Zeiten. Eins zu eins einander zugewandt, aber doch eben ganz anders als in alten Zeiten.

„Ich bin empfindlicher geworden“

Wie sie sich fühlt? Silke Niemeyer überlegt und findet Sekunden später das Wort, das ihr momentanes Leben zugespitzt auf den Punkt bringt. „Ich bin empfindlicher geworden.“ Die Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde in Lüdinghausen meint es exakt so, wie es klingt – zweischneidig und zwiegespalten. „Wir leben in einem Reizklima“, sagt sie. Der eine Mensch entwickelt Ideen, um doch Nähe und Gemeinschaft möglich zu machen. Und ein wieder anderer Mensch kommentiert all das schroff: „Du spinnst! Das kannst du doch nicht machen!“ Auf der anderen Seite erlebt Silke Niemeyer einen Aufbruch in die Ökumene, den sie sich in dieser Geschwindigkeit nicht hätte vorstellen können. Gemeinsame Gottesdienste der beiden Konfessionen – seit Corona ein Ritual, so selbstverständlich wie das Messgewand.

Diese Regeln gelten im harten Corona-Lockdown 1/14 Um die hohen Corona-Fallzahlen in den Griff zu bekommen, fahren Bund und Länder das öffentliche Leben von Mittwoch (16. Dezember) bis zum 10. Januar herunter. Die Beschlüsse von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen im Überblick. Foto: Sebastian Gollnow

KONTAKTE: Private Treffen sind weiterhin auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, in jedem Fall aber auf maximal fünf Personen zu beschränken. Kinder bis 14 Jahre sind hiervon ausgenommen. Foto: Jochen Tack via www.imago-images.de

WEIHNACHTEN: Vom 24. bis 26. Dezember werden mehr Kontakte möglich. Die Länder sollen in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Infektionsgeschehen in dieser Zeit Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zulassen. Hinzu kommen Kinder bis 14 Jahre aus dem engsten Familienkreis, also von Ehegatten, Lebenspartnern und Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, außerdem Verwandten in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweiligen Haushaltsangehörigen - «auch wenn dies mehr als zwei Hausstände oder 5 Personen über 14 Jahren bedeutet». Foto: Alessandro Barone via www.imago-images.de

EINZELHANDEL: Der Einzelhandel wird vom 16. Dezember bis zum 10. Januar geschlossen. Ausnahmen gelten für Geschäfte, die den täglichen Bedarf decken. Dazu zählen: Lebensmittelläden, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte; Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, Tierbedarf, Futtermittelmärkte, Weihnachtsbaumverkauf und Großhandel. Foto: Salvatore Laporta / IPA via www.imago-images.de

SCHULEN: Schulen sollen grundsätzlich geschlossen werden, oder die Präsenzpflicht wird ausgesetzt. Es wird eine Notfallbetreuung sichergestellt und Distanzlernen angeboten. Für Abschlussklassen können gesonderte Regelungen gelten. Foto: Britta Pedersen

KITAS: In Kindertagesstätten wird analog zu Schulen verfahren. Für Eltern werden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub zu nehmen. Foto: Uwe Anspach

ARBEITSPLATZ: Arbeitgeber werden dringend gebeten zu prüfen, ob Unternehmen entweder durch Betriebsferien oder großzügige Homeoffice-Lösungen geschlossen werden können Foto: Patrick Scheiber/Kegler via www.imago-images.de

ALKOHOL: Das Trinken alkoholischer Getränke im öffentlichen Raum wird untersagt. Verstöße werden mit einem Bußgeld belegt. Foto: Christoph Schmidt

SILVESTER: Der Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester wird generell verboten. Am Silvestertag und Neujahrstag gelten bundesweit ein An- und Versammlungsverbot sowie ein Feuerwerksverbot auf vielbesuchten Plätzen, die von den Kommunen festgelegt werden. Foto: Christophe Gateau

FRISEURE: Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden geschlossen. Foto: Owen Humphreys

NOTWENDIGE BEHANDLUNGEN: Medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo- und Logotherapien sowie Podologie/Fußpflege bleiben weiter möglich. Foto: picture alliance/dpa | Roland Weihrauch

GOTTESDIENSTE: Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind nur zulässig, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt werden kann. Es gilt Maskenpflicht auch am Platz, der Gemeindegesang ist untersagt. Wenn volle Besetzung erwartet wird, sollen sich die Besucher anmelden. Foto: Arne Dedert

ALTENPFLEGE: Für Alten- und Pflegeheime sowie mobile Pflegedienste sollen besondere Schutzmaßnahmen getroffen werden. Der Bund unterstützt diese mit medizinischen Schutzmasken und durch die Übernahme der Kosten für Antigen-Schnelltests.Die Länder werden eine verpflichtende Testung mehrmals pro Woche für das Personal in den Alten- und Pflegeeinrichtungen anordnen. In Regionen mit erhöhter Inzidenz soll der Nachweis eines aktuellen negativen Coronatests für die Besucher verbindlich werden. Foto: imago stock&people via www.imago-images.de

Krisen prägen Wesenszüge und Eigenschaften in einer Weise aus, die sonst geschlummert haben unter einer Kuscheldecke des Gefühls von Sicherheit. „Ängstliche werden noch ängstlicher. Und die Menschen, die einem bislang tough erschienen, versuchen jetzt, alles zu kontrollieren.“ Das stimmt nicht immer, doch es fällt auf, je länger die Krise dauert.

Empathie setzt eigene Ressourcen voraus

Sind wir empathischer geworden? „Zunächst einmal ja“, sagt Prof. Guido Hertel und meint damit im Grunde genommen ein Jein. Empathie setzt immer das Vorhandensein eigener Ressourcen voraus. „Und wenn die eigenen Schwierigkeiten zu groß sind, nimmt die Fähigkeit zur Empathie ab“, erklärt der Professor für Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Uni Münster. Auf der anderen Seite dienen Hilfsangebote nicht nur den Menschen, die sie empfangen. „Sie geben uns Kontrolle über unser Leben“, sagt Hertel. „Anderen Menschen zu helfen, ist ein spontaner Impuls, auch um selber das Gefühl zu haben, nicht hilflos zu sein.“ Und das ist ausdrücklich kein schlechter Impuls. Im Gegenteil: Gerade Führungskräften empfiehlt der Organisationspsychologe Empathie. Sie setzt Energien frei, verstärkt die Bindung und vermeidet Stress – auf beiden Seiten der Hierarchie.

Hertel und sein Team haben im Frühjahr an einer Studie über die Belastung von Krisenstäben in Corona-Zeiten gearbeitet und festgestellt, dass stark beanspruchten Menschen in erster Linie das soziale Umfeld Halt gibt. Für einen Wirtschaftspsychologen ist das naturgemäß nicht befriedigend. Da sind auch andere Kräfte gefragt. Macht uns die Krise empathischer? Sie bietet zumindest eine reelle Chance dazu.

Übrigens: Gaby Marbachs Nummer lautet 0 160/90 74 01 91.