Für einige Bewohner eines Hauses am Hansaplatz hieß es am Mittwochnachmittag zunächst einmal frieren, was allerdings ein verhältnismäßig geringes Übel war, in Anbetracht dessen, was hätte passieren können: In einer der Wohnungen des Hauses war nämlich Gas ausgetreten.

Angaben der Feuerwehr zufolge war bei Handwerkerarbeiten eine Gasleitung in der Wohnung beschädigt worden. Glück im Unglück: Für die Handwerker sei der Schaden umgehend zu hören und zu riechen gewesen. Richtigerweise habe man die Fenster geöffnet, die Wohnung verlassen und die Feuerwehr alarmiert.

Absolut vorbildlich gehandelt

Das Haus wurde von der Gasversorgung zeitweilig durch die Stadtwerke abgeschnitten. Die Wehr und die Stadtwerke stellten wenig später bei Messungen im Haus fest, dass Gas bereits im Hausflur angekommen war, allerdings, so ein Sprecher der Feuerwehr, nicht in einer Konzentration, die eine Explosionsgefahr bedeutet hätte.

Die Feuerwehr lobte das Verhalten der Handwerker nach dem Durchtrennen der Leitung. Diese hätten, so die Wehr, absolut vorbildlich reagiert.