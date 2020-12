Jenny und Anatolij Kinas aus Münster haben an Weihnachten doppelten Grund zur Freude: Ab diesem Jahr können sie nicht nur Weihnachten, sondern auch den Geburtstag ihrer Tochter Lena feiern. Um 20 Uhr, als die meisten Familien an festlich gedeckten Tafeln zusammen saßen, wurde ihnen Lena mit einem Gewicht von 3.500 Gramm und 51 Zentimetern Länge als „Christkind“ beschert.

Trotz der Tage im Krankenhaus muss die frischgebackene Familie auf einen Tannenbaum und festliche Dekoration nicht verzichten. Denn die Mitarbeitenden des Universitätsklinikums Münster ( UKM ) haben die Geburtshilfe-Station, wie in jedem Jahr, schön geschmückt. So behalten die Kinas‘ ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest auch im Pandemie-Jahr in guter Erinnerung.