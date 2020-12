Familienmette in Corona-Zeiten: Weihnachtsgottesdienst in Reithalle

Münster-Handorf -

"Es muss nicht immer die super geschmückte Kirche sein, auch diese Reithalle ist gut geeignet. Schließlich bekamen Maria und Josef ihr Kind auch in einem Stall!" So das Motto der wohl ungewöhnlichsten Familienmette an Heilig Abend in der Geschichte der Pfarrgemeinde St. Petronilla Münster-Handorf am Donnerstagnachmittag in der großen Halle des Westfälischen Pferdezentrums an der Sudmühlenstraße.