Zum Ende dieses besonderen Jahres sollen in Münster um Mitternacht die Glocken läuten. Dies haben Oberbürgermeister Markus Lewe , Stadtdechant Jörg Hagemann und Superintendent Holger Erdmann kurz vor Weihnachten verabredet, teilt die Stadt mit.

Rund 20 Minuten sollen Glocken läuten, um den Bürgerinnen und Bürgern in Münster ein Zeichen der Kraft, der Zuversicht und des Zusammenhalts zu senden, heißt es weiter.

Erinnerung an den selbstlosen Einsatz

„Es neigt sich ein Jahr dem Ende zu, wie es zuvor keines gegeben hat. Seit fast 12 Monaten hält uns die Covid 19-Pandemie in Atem“, so der Oberbürgermeister. Angesichts der vielfältigen Auswirkungen, die die Krise auf jeden Lebensbereich habe, habe er mit Blick auf den Umgang mit Corona in Münster eine „tiefe und ehrliche Hoffnung“.

Einig sind sich Oberbürgermeister, Stadtdechant Hagemann und Superintendent Erdmann, dass Münster es bislang sehr gut schafft, sich gegen Corona zu stemmen und gleichzeitig den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht zu verlieren und erinnern an den selbstlosen Einsatz der Helfenden, die kreativen Ideen der Unternehmer, die Bereitschaft der Bürgerschaft, auch bittere Einschränkungen zum Wohle aller in Kauf zu nehmen.