Die Polizei Münster hat an den Weihnachtstagen weniger Wohnungseinbrüche registriert als in den Jahren zuvor. Während 2019 an Heiligabend und den beiden Feiertagen insgesamt zehn Einbruchsdelikte in Häuser und Wohnungen festgestellt wurden, waren es in diesem Jahr nur drei, teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage mit. 2017 hatte die Polizei zwölf, 2018 acht Fälle gemeldet.

Eine mögliche Erklärung, so die Sprecherin, sei der coronabedingte Lockdown. Mehr Menschen seien über die Feiertage zu Hause geblieben, sodass weniger Häuser und Wohnungen unbeaufsichtigt waren.