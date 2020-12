Böllerverbotszonen sollen Menschenansammlungen in der Silvesternacht verhindern und so der Weiterverbreitung des Corona-Virus Grenzen setzen. So lässt sich die Begründung der Allgemeinverfügung zusammenfassen, mit der die städtische Ordnungsbehörde das Feuerwerk in der Silvesternacht beschränkt. Die beliebten Treffpunkte zum Jahreswechsel sind für die Böllerei jedenfalls zu Tabuzonen erklärt worden – und zwar von Donnerstag (31. Dezember) 0 Uhr bis zum Neujahrstag um 24 Uhr.

Konkret betrifft dies Domplatz, Prinzipalmarkt, Stubengasse, den gesamten Bereich am Stadthafen 1 sowie am Hauptbahnhof, die Altstadt mit Jüdefelderstraße, Rosenplatz und Neutor, den vorderen Bereich am Aasee zwischen Annette- und Bismarckallee sowie Mauritztor und Bült. Auch auf großen Plätzen und zentralen Straßen in den Stadtteilen Kinderhaus, Coerde, Hiltrup und Wolbeck ist das Abbrennen von Feuerwerk verboten.

Unterstützung von privaten Sicherheitsfirmen