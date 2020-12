Eine 81-Jährige war am Dienstag (29.12.) laut Polizeibericht mit ihrem Fahrrad in Richtung Domplatz unterwegs. Ihren Rucksack habe die Münsteranerin zusammen mit einem Paar Lederhandschuhen ungesichert in ihrem Fahrradkorb liegen gehabt, heißt es.

Als sie plötzlich bemerkte, dass sich die Gegenstände nicht mehr dort befanden, wendete sie ihre Leeze und fuhr den zurückgelegten Weg ab. Auf dem Prinzipalmarkt entdeckte die 81-Jährige ihre Handschuhe am Bordstein, teilt die Polizei mit.

Festnahme am Prinzipalmarkt

Am angrenzenden Treppenabsatz habe der 23-Jährige gesessen, in seinem Rücken habe die 81-Jährige ihre Tasche gesehen. Als die Münsteranerin den Dieb ansprach, habe dieser ihre Tasche zurückgegeben und aus seiner Hosentasche das Bargeld geholt.

Die alarmierten Polizisten nahmen den 23-Jährigen fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls, heißt es.