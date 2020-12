Am 26. Dezember hat Pfarrer Myron Molczko seinen letzten Gottesdienst für die Gläubigen der ukrainischen Sprache (byzantinischer Ritus / griechisch-katholisch) im westfälischen Teil des Bistums Münster gefeiert. Der Abschied fand in der Kirche der Kapuziner in Münster statt. Molczko hatte seinen zuständigen Apostolischen Exarchen für die Katholische Ukrainer des Byzantinischen Ritus, Bischof Petro Kryk , aus gesundheitlichen Gründen um seine Entpflichtung gebeten.

Der heute 66-Jährige kam 2002 von München nach Bielefeld ins Erzbistum Paderborn, wo er die „Ukrainische Personalpfarrei der Mutter Gottes der Immerwährenden Hilfe“ gründete. Achtzehn Jahre lang begleitete er zudem die griechisch-katholischen Ukrainer im Bistum Münster seelsorglich, feierte zweimal monatlich mit ihnen Gottesdienst. Außerdem war er der Generalvikar des Exarchen in Deutschland.

Gesundheitliche Probleme

In den vergangenen Jahren hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, weshalb er zum 1. Januar von seinem Dienst entbunden wird.

Wegen der Corona-Beschränkungen fand der Gottesdienst zur Verabschiedung in kleinem Rahmen statt. Die Gläubigen aus der Ukraine drückten ihrem Pfarrer Myron auf unterschiedlichen Wegen ihre Dankbarkeit aus.

Sein Nachfolger, Pfarrer Andriy Radyk (38), der mit seiner Familie schon eine Zeit lang in Deutschland lebt und zuletzt in München tätig war, wird sein Amt am 1. Januar antreten und wie sein Vorgänger auch für die griechisch-katholischen Ukrainer im Bistum Münster zuständig sein.