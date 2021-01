Hoher Sachschaden entstand am Samstagabend bei einem Brand in einem Nagelstudio an der Wolbecker Straße kurz hinter dem Ring. Passanten hatten gegen 19.20 Uhr einen Feuerschein in dem Ladenlokal bemerkt und den Notruf gewählt.

Als die Feuerwehr wenig später eintraf, war der Raum verraucht und Flammen hinter dem Schaufenster zu sehen. Der Brand war schnell gelöscht, Personen kamen nicht zu Schaden. Große Teile des Inventars wurden allerdings zerstört. Die Brandursache ist unklar, derzeit ermittelt die Polizei. Die Wolbecker Straße war während der Löscharbeiten für knapp eine Stunde voll gesperrt.

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit insgesamt 16 Mann und fünf Fahrzeugen sowie einer Besatzung des Rettungsdienstes mit einem Fahrzeug vor Ort.