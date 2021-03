Wer erzählt, dass er in Angelmodde lebt, muss sich oft die Frage gefallen lassen: In welchem Angelmodde denn genau? Es gibt den Stadtteil nämlich in drei „Ausführungen“: Alle drei Teile sind grundverschieden, keiner ist ohne Reiz, und doch macht es die Zersplitterung schwer, den Ortsteil präzise zu erfassen. Mit Angelmodde assoziieren viele zunächst den idyllischen Ortskern von Angelmodde-Dorf rund um die romanische St.-Agatha-Kirche, deren Ursprünge bis in das 12. Jahrhundert zurückreichen. Die Pflege der historischen Wurzeln ist in Angelmodde ein wichtiges Anliegen.