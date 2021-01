Diese Woche ist noch Zeit zum Organisieren, Ferien bis Mittwoch. Donnerstag und Freitag das Angebot der Notbetreuung in den Grundschulen, ab Montag dann wieder normaler Unterricht. Normal – so viel ist Lehrkräften, Eltern und Schülern in Münster schon klar, bevor die Politik heute neu über die Corona-Schutzmaßnahmen berät: Jeden Tag vollzählig bei normalem Stundenplan in den Schulen, dazu wird es wohl nicht kommen.