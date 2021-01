Erheblich weniger Abfall als in den Vorjahren sammelten die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) in dieser von der Pandemie geprägten Neujahrsnacht ein: "Die Abfallmenge ist mit 0,7 Tonnen deutlich zurückgegangen", zieht Einsatzleiter Burkhard Lotz in einer Pressemitteilung Bilanz. "Silvester 2019 waren es noch gut 5,5 Tonnen."

"Kaum Böller- und Raketenreste - das hängt natürlich mit den Corona-Beschränkungen und dem Böllerverbot an öffentlichen Plätzen zusammen", resümiert Lotz. Die Reinigung sei problemlos verlaufen, nach wenigen Stunden war Münsters Innenstadt wieder sauber. "Im Einsatz war ein zehnköpfiges Team der AWM mit zwei großen und einer kleinen Kehrmaschine sowie einem Papierkorb-Wagen", teilen die AWM mit.

Auch Anlieger müssen für Sicherheit sorgen

Alle anderen in ihrer Zuständigkeit liegenden Straßen reinigen die AWM im üblichen Rhythmus. Die Verkehrssicherheit zwischen den regelmäßigen wöchentlichen oder 14-tägigen Reinigungsterminen zu gewährleisten, ist aber auch Pflicht der Anlieger, erinnern die AWM. Glasscherben und Raketenreste sollten innerhalb dieser Räumpflicht umgehend entfernt werden - nicht nur wegen der Sauberkeit, sondern vor allem aus Sicherheitsgründen.

Wohin mit den Böllerresten? Ausgebrannte Feuerwerkskörper gehören in den Restabfall. Zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung dürfen sie nicht mehr brennen, heiß oder warm sein. Sonst könnte sich der Abfall in der Tonne entzünden. Plastikverpackungen seien in der Wertstofftonne richtig entsorgt, Verpackungen aus Pappe in der Papiertonne. Glasflaschen ohne Pfand sollten nach Farbe sortiert über die jeweiligen Glascontainer beseitigt werden.

Bei Fragen helfe zudem der Kundenservice der AWM unter der Telefonnummer 0251/605253.