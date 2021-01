UKM bereitet sich auf Impfstart vor

Wann geht es in den Impfzentren los?

„Jetzt kommt es darauf an, dass in dieser und den kommenden Wochen größere Mengen an Impfstoff kommen, denn wir haben einen echten Impfmarathon vor uns“, sagte Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzender der KV Nordrhein. Die Mengen an Impfstoff sollten nach KV-Angaben reichen, um den Betrieb der 53 Impfzentren in NRW ab Januar schrittweise aufzunehmen. Die Terminvergabe wird über die Hotline 116 117 erfolgen, ist aber noch nicht gestartet.

Derzeit wird nur in Pflegeheimen und parallel dazu Krankenhauspersonal geimpft, das direkt mit Covid-19-Patienten Kontakt hat, erläuterte Laumann. Danach seien alle anderen an der Reihe, die 80 Jahre alt oder älter sind. Das sind in NRW 1,2 Millionen Menschen.