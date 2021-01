1000 Pflegekräfte und Bewohner an einem Tag geimpft

Corona-Impfungen in Münster

Münster -

Von Renée Trippler

1000 Impfstoffdosen sind für den Tag bestellt, vier Teams verabreichen sie Mitarbeitern und Bewohnern von vier großen Einrichtungen in Münster. In einer der größten, dem Meckmannshof in Mecklenbeck, wird schnell klar, warum der aufwendigste Teil nicht das Impfen selbst ist. [mit Video]