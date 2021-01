Wenn Heiko Kröger aus dem Fenster seiner Wohnung auf den davor befindlichen Platz Ecke Schifffahrter Damm/Warendorfer Straße schaut, dann fällt sein Blick stets auch auf den dort liegenden Müll, der sich – so zeigen es Bilder – vor allem an den am Bürgersteig angrenzenden Taxistellplätzen sammelt. Vor Jahren habe es an dem Platz noch einen Mülleimer gegeben, mittlerweile aber sei dieser abgebaut, klagt Kröger.

Eine Nachfrage bei den Abfallwirtschaftsbetrieben (AWM), die für das Aufstellen – und Entfernen – von Mülleimern im öffentlichen Raum zuständig sind, brachte Kröger nun eine für ihn unbefriedigende Antwort.