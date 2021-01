Nach einem Messerangriff am vergangenen Samstag wurde jetzt ein 17-Jähriger in Münster festgenommen. Der Beschuldigte soll einen 26-jährigen Mann in einem Park an der Engelenschanze mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben. Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei war eine Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Thomas Götze im Einsatz. Nach intensiven Ermittlungen konnten Polizeibeamte den Beschuldigten am Donnerstagabend um 18.15 Uhr in Münster festnehmen.

Hintergründe der Tat weiter unklar

„Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen zu haben“, erläutert Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. „Ersten Erkenntnissen zufolge war der Angreifer dem 26-jährigen Opfer flüchtig bekannt. Die Hintergründe für die Tat sind bislang unklar, möglicherweise liegt das Motiv für den Messerangriff in einem Streit um Betäubungsmittel.“

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter am Freitag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen den 17-Jährigen. Dieser äußerte sich bislang nicht zu den Tatvorwürfen. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

„Die Identität des Beschuldigten ist nicht sicher geklärt, da die Nationalität unbekannt ist“, heißt es in der Mitteilung. Die Ermittlungen hierzu dauern an.