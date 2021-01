Festliche Stimmung an üppig gedeckten Tischen, ein Tanzvergnügen mit einer Spitzenband bis in den frühen Morgen und ein Top-Sänger, der 500 vergnügte Partygäste um Mitternacht begeistert: Am Samstag sollte eigentlich im Hotel Mövenpick Münsters Ballereignis Nummer eins über die Bühne gehen. Eigentlich.