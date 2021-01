Die beiden Demonstrationen am Aasee gegen die Corona-Schutzmaßnahmen schlagen weiter Wellen: Warum durften die Versammlungen am Samstagnachmittag dort auf dem Uferweg stattfinden?, lautet eine Frage, die sich neben vielen Spaziergängern auch Nutzer in den sozialen Medien stellen.

Augenzeugen berichteten davon, dass es nicht möglich gewesen sein soll, mit entsprechendem Abstand an den Demonstranten, die auch Flyer verteilt haben sollen, vorbeizukommen. Man hätte über die Wiese gehen müssen, was für Gehbehinderte oder Rollstuhlfahrer kaum zumutbar gewesen wäre.