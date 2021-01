Die drei Türme des Hansatores auf der Ostseite des Hauptbahnhofs sind in den vergangenen Monaten rasant in die Höhe gewachsen. Der 24 Meter hohe Rohbau des Südturms direkt am Hamburger Tunnel ist bereits fertig, Mittel- und Nordturm folgen bald. „Im März ist Richtfest“, sagt Christian Hehemann, Bereichsleiter des Investors Landmarken AG, der am Bremer Platz einen zweistelligen Millionenbetrag investiert. Ob und in welcher Form es gefeiert werden kann, sei aber angesichts der Corona-Lage noch unklar.