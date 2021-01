„Noch  mal  davongekommen“

Es ist eine gute Nachricht in krisenhafter Zeit: Der schlimmen Entwicklung einzelner Branchen und vieler Betriebe zum Trotz hat sich der münsterische Arbeitsmarkt 2020 erstaunlich resistent gezeigt. Das liegt nicht zuletzt an der im Vergleich zu vielen anderen Regionen des Landes vielfältigen Wirtschaftsstruktur, am professionellen Umgang mit dem Thema Kurzarbeit und an der klugen Zuversicht, dass es nach dem nervigen Lockdown 2021 wieder aufwärts gehen wird. Die größte Gefahr geht derzeit davon aus, dass die allgemeine Krisenstimmung junge Leute daran hindert, sich um eine Ausbildung zu kümmern oder den Orientierungsprozess fortzusetzen. Bis die Arbeitsagentur wieder in der Schule Fuß fasst ist noch mehr Eigeninitiative gefragt: Rechner an und gucken! Es gibt genug Hilfe zur Selbsthilfe. Offene Stellen sowieso.