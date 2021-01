"Vaddern" Thiel wird 82 Jahre alt

"Tatort"-Darsteller Claus Dieter Clausnitzer alias "Vaddern" Herbert Thiel ist am 15. Januar 82 Jahre alt geworden. Seit 2002 spielt er im Münster-„Tatort“ den kiffenden Taxifahrer und „Vaddern“ von Kommissar Frank Thiel , der sich als Alt-68-er das Gesetz gerne mal zurecht biegt - und für den Geschwindigkeitsbegrenzungen eher Empfehlungen sind. In dieser Rolle wurde Clausnitzer 2012 mit dem "Tatort"-Team für den Grimme Preis in der Kategorie Unterhaltung/Spezial nominiert.

Bereits seit den 1970er-Jahren wird Claus Dieter Clausnitzer bekannt durch seine Rolle in Loriots berühmten Lotto-Sketch, in dem Erwin Lindemann in Wuppertal eine Herrenboutique eröffnen will. Am 15. Januar wird der Schauspieler 80 Jahre alt. Foto: pd

Ein bekanntes Fernsehgesicht ist Claus Dieter Clausnitzer aber schon lange: In der ARD spielt der Schauspieler seit 2012 in der Telenovela „Rote Rosen“ den Hannes Lüder . Seit den 1970er-Jahren ist er einem Millionen-Publikum vertraut: Damals war er in Loriots berühmten Lotto-Sketch zu sehen, in dem Erwin Lindemann in Wuppertal eine Herrenboutique eröffnen will.