Das vergangene Jahr, ohnehin nicht arm an Außergewöhnlichkeiten, hatte für Hans Schöler noch eine weitere Besonderheit. Der international renommierte Stammzellforscher, Direktor des Max-Planck-Instituts für Molekulare Biomedizin Münster, blieb 2020 komplett auf dem Boden. Schöler, Vielflieger, seit einem Vierteljahrhundert mindestens 100.000 Meilen pro Jahr, begegnete seinen sonst regelmäßig besuchten Forschungspartnern in Südkorea, Japan, China oder USA nur noch per Videokonferenz auf seinem Computerbildschirm – allgemeines Schicksal in Pandemiezeiten.