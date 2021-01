Münster -

Von Pjer Biederstädt

Künstliche Intelligenz (KI) ist eine der wesentlichen Technologien von zukünftigen Entwicklungen in vielen Lebensbereichen. Das gilt auch für die Unternehmen in Münster und Umgebung. Denn KI ist kein Hexenwerk, sondern längst in vielen Unternehmen ein wichtiger Baustein - wie Beispiele von Entwicklerfirmen wie Kaitos und Anwenderfirmen zeigen.