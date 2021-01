Reaktionen auf Hochhauspläne am Berliner Platz

Münster -

Ein Investor will am Berliner Platz ein Hochhaus errichten, doch ein neuer Bebauungsplan soll die Pläne stoppen. Die Reaktionen unserer Leser sind darüber gespalten. Einige halten ein Hochhaus an dieser Stelle für „großstädtisch“, andere lehnen es als „überdimensioniert“ ab.